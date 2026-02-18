İSTANBUL 10°C / 3°C
  • Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı
Spor

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

18 Şubat 2026 Çarşamba 10:32
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak. Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmada avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Bu turun rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu programı şöyle:

Yarın

20.45 PAOK - Celta Vigo

20.45 Brann - Bologna

20.45 Fenerbahçe - Nottingham Forest

20.45 Dinamo Zagreb - Genk

23.00 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros

23.00 Celtic - Stuttgart

23.00 Panathinaikos - Viktoria Plzen

23.00 Lille - Kızılyıldız

