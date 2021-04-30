Avrupa Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmaları tamamlandı

DHA 30 Nisan 2021 Cuma 00:58 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 00:58

İspanya ekibi Villarreal, La Ceramica Stadı'nda ağırladığı İngiliz Arsenal'i 5. dakikada Manu Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol'un golleriyle 2-1 yendi. Maçta Arsenal'in tek golünü ise 73. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti. Bu arada Arsenal'de 57. dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80. dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Günün diğer maçında ise İngiliz Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya takımı Roma'yı 6-2 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9. ve 71. dakikada (pen) Bruno Fernandes, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 75. dakikada Paul Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

Roma'nın golleri ise 15. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.