6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
  • Avrupa Ligi'nde yarı final zamanı! Finalistler belli oluyor
Avrupa Ligi'nde yarı final zamanı! Finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı dorukta. Freiburg-Braga ile Aston Villa-Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçların galipleri finale yükselecek.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:19
UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler yarın belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.

