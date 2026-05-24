İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa macerası play-off'tan başlayacak! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Avrupa macerası play-off'tan başlayacak! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapatan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo-mavililerin Avrupa'daki kaderi 3 Ağustos'taki kura çekiminde belli olacak.

AKŞAM SPOR24 Mayıs 2026 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Avrupa macerası play-off'tan başlayacak! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
ABONE OL

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandıran Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan başlayacak. Kupa 2'nin kura çekimi 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bordo-mavililer bu turu geçmesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek, elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına dahil olacak.

İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 muhtemel rakibi: Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail) Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.