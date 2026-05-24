Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandıran Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan başlayacak. Kupa 2'nin kura çekimi 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bordo-mavililer bu turu geçmesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek, elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına dahil olacak.

İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 muhtemel rakibi: Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail) Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).