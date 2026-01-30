Avrupa mesaisi sonrası ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19 sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

İngiltere - 110.631

İtalya - 96.303

İspanya - 90.019

Almanya - 87.154

Fransa - 78.429

Portekiz - 68.467

Hollanda - 66.596

Belçika - 60.350

TÜRKİYE - 49.525

Çekya - 47.175

Yunanistan - 46.263

Polonya - 44.500