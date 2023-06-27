İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0039
  • EURO
    28,5181
  • ALTIN
    1599.27
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Spor

Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın yedinci gününü, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

AA27 Haziran 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
ABONE OL

Polonya'da devam eden organizasyon kapsamında muaythai müsabakalarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan altın, Sercan Koç ve Kübra Kocakuş ise gümüş madalya kazandı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız önemli derecelere imza atmaya devam ediyor. Muaythai müsabakalarında bugün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

  • 3 Avrupa Oyunları
  • Bakan Bak
  • Sporcu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.