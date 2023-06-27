Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Polonya'da devam eden organizasyon kapsamında muaythai müsabakalarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Bediha Taçyıldız ve Gülistan Turan altın, Sercan Koç ve Kübra Kocakuş ise gümüş madalya kazandı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız önemli derecelere imza atmaya devam ediyor. Muaythai müsabakalarında bugün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."