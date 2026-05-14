  • Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru!
Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru!

Türkiye, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamladı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 21:21
2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz toplam 14 madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Türkiye, 3 bronz madalya daha elde etti.

K44 erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ve Osman Ertürk, kadınlarda ise +65 kiloda Fatma Nur Yoldaş, bronz madalya aldı.

Türkiye böylece 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı 14 madalyayla tamamladı.

MADALYA ALANLAR

Türkiye'ye 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazandıran isimler şöyle:

Altın madalya: Mahmut Bozteke (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Gamze Özcan (57 kilo)

Gümüş madalya: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), (Meryem Betül Çavdar (52 kilo)

Bronz madalya: Büşra Emire (47 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo).

