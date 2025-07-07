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Spor

Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Alanya'da başlıyor

EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Alanya'da başlıyor
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EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

A MİLLİ PLAJ TAKIMLARININ MAÇ PROGRAMI

8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 4'erli 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, B grubunda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Kadın Milliler ise B grubunda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşılaşacak.

9 Temmuz Çarşamba günü sona erecek grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 3 sırada yer alacak 12 takım, 6'şarlı iki grupta "Ana Grup" maçları oynayacak. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise "Teselli Grup" maçları oynayacak.

Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü oynanırken, yarı final maçları 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek.

A MİLLİ ERKEK PLAJ HENTBOL TAKIMI'MIZIN PROGRAMI:

8 TEMMUZ SALI

11:30 Portekiz – Türkiye

20:00 Türkiye – Almanya

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

09:30 Çekya – Türkiye

A MİLLİ KADIN PLAJ HENTBOLU TAKIMI'MIZIN PROGRAMI:

8 TEMMUZ SALI

08:30 Norveç – Türkiye

17:00 Türkiye – Portekiz

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

10:30 Fransa – Türkiye

  • EHF 2025
  • Avrupa Plaj Hentbol
  • Alanya Uluslararası Hentbol

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