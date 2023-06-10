İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde temsilcilerimiz altıncı oldu
Spor

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde temsilcilerimiz altıncı oldu

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Konyaaltı Belediyesinin kadın ve erkek takımları grup maçları sonunda altıncı sırada yer aldı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 23:13 - Güncelleme:
Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde temsilcilerimiz altıncı oldu
ABONE OL

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan ve Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Erkeklerde ve kadınlarda 11 ülkeden 14'er takımın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Plaj Hentbol Takımı, B Grubu'nda Danimarka'nın The Danish Beachhandball Dream takımına 2-0 yenildi ve grubu altıncı tamamladı.

Konyaaltı Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu'ndaki maçında İspanya'nın Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga takımına 2-0 mağlup oldu ve grup maçlarını altıncı sırada bitirdi.

Yarın her iki Türk takımının sıralama maçlarına çıkacağı organizasyon, aynı gün final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.