Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takıma Hidayet Türkoğlu'dan tebrik mesajı

DHA 21 Şubat 2021 Pazar 00:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 00:17

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yayımladığı mesajı şöyle:

"Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve özgüvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz İsveç galibiyetinin ardından; grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. EuroBasket 2022'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."