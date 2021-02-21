İSTANBUL 9°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2021 Pazar / 9 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takıma Hidayet Türkoğlu'dan tebrik mesajı
Spor

Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takıma Hidayet Türkoğlu'dan tebrik mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

DHA21 Şubat 2021 Pazar 00:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 00:17
ABONE OL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yayımladığı mesajı şöyle:

"Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve özgüvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz İsveç galibiyetinin ardından; grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. EuroBasket 2022'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.