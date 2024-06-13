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Spor

Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler ülke milli takımlarının golcülerinde olacak.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde
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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

EN GOLCÜSÜ CRİSTİANO RONALDO

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

TÜRKİYE ADINA EN GOLCÜ CENK

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.

33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.

EN TANIDIK İSİM MANAJ

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

EN GOLCÜLER

Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:

ÜlkeFutbolcuTakımGol Sayısı
ArnavutlukRey ManajSivasspor7
AvusturyaMarko ArnautovicInter36
BelçikaRomelu LukakuRoma85
HırvatistanIvan Perisic

Hajduk Split

Patrik Schick

Christian Eriksen

Harry Kane

Olivier Giroud

Khvicha Kvaratskhelia

Thomas Müller

Roland Sallai

Nicolo Barella

Memphis Depay

Robert Lewandowski

Al-Nassr

George Puşcaş

Bari

John McGinn

Aleksandar Mitrovic

Ondrej Duda

Josip İlicic

Alvaro Morata

Xherdan Shaqiri

Andriy Yarmolenko

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