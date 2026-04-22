22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  • Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Opet oyuncuları, kupayla taraftarın karşısında
Spor

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Opet oyuncuları, kupayla taraftarın karşısında

Fenerbahçe Opet oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

22 Nisan 2026 Çarşamba 18:29
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni üçüncü kez kazanan Fenerbahçe Opetli oyuncular, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Chobani Stadyumu'nda yer alan Fenerium Maraton mağazasında gerçekleştirilen imza törenine oyunculardan Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Ayşe Yılmaz, Tuana Vural ve Emma Meesseman katıldı.

Yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, genel menajer Arzu Özyiğit ve takım menajeri Derin Yener'in de katıldığı organizasyonda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası da yer aldı.

Hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, taraftarların formalarını imzaladı.

Etkinlik, oyuncuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  • fenerbahçe opet
  • avrupa şampiyonu
  • kadınlar basketbol

