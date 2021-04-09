Avrupa Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek'e Türkiye'de özel karşılama

DHA 09 Nisan 2021 Cuma 00:07 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 00:07

Şampiyon halterciyi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda annesi Firdevs Özbek, babası Ünal Özbek, abisi Çağrı Özbek, ablası Rukiye Özbek, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ve Türkiye Halter Federasyonu görevlileri karşıladı.

Milli halterci, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Biz bir hedef koymuştuk, bu hedef doğrultusunda her daim ilerlemeye devam edeceğiz. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmayı aylardır hazırlık geçirdiğim kampta hedef olarak göstermiştim kendime. Şimdi Allah nasip ederse bu hedefi olimpiyatlara koydum. Hedefimiz olimpiyat, inşallah bu yolda da sayın büyüklerimiz bizlerden desteklerini esirgemezse, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız, Sayın Mansur başkanımız desteklerini hiçbir zaman zaten esirgemediler. Bu yolu onlarla birlikte yürüyüp Allah nasip ederse olimpiyatlarda da yine aynı başarıyı gösterip ülkeme bu sevinçle dönmeyi hedefliyorum" dedi.

"OLİMPİYATLARDA DA İNŞALLAH BÖYLE BİR KARŞILANMAYI ÇOK İSTERİM"

Annesinin duygusal anlarına alışkın olduğunu vurgulayan Muhammed Furkan Özbek, "Annem küçüklüğümden beri ben madalya aldıkça zaten ağlar. Ben bu yüzden bu durumu normal karşılıyorum. Ama benim için unutulmaz anlar oldu. Böyle bir neşeyle, coşkuyla burada karşılanmak beni çok mutlu ediyor. Olimpiyatta da inşallah hep birlikte yine burada karşılanmayı çok isterim. Kota durumu daha netleşmedi. Biz de haber bekliyoruz. Kota durumu olumsuz çıkarsa Gençler Dünya Şampiyonası var. Aynı şekilde Gençler Dünya Şampiyonası'na gidip şampiyonluk alıp garantilemeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR: SIRADA OLİMPİYATLAR VAR

Gece gündüz emek verdiklerini belirten ASKİ Sportif Direktörü Abdullah Çakmar ise "Bu başarıların arkasındaki sebep bir aile olmamız. Geçmişe de baktığımız zaman hep Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkardık. Bizim kulübümüzde önceden Halil Mutlu da vardı. Kendisi Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu. Kardeşimiz de 83 milyonun yüzünü güldürdü. Allah da onun yüzünü inşallah olimpiyatlarda güldürecek. Hocalarımızla, teknik ekibimizle beraber biz gerçekten gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hem milli takım kamplarında hem de kulübümüzde. Bize destekler de var. Halkımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız tarafından gerçekten çok büyük bir destek var. Biz bu desteği boşa çıkarmayacağız. Kardeşimiz, 20 yaşında Avrupa şampiyonu oldu. Sırada olimpiyatlar var. Orada da inşallah bayrağı göndere çektirip; Naim Süleymanoğlu gibi, Halil Mutlu gibi yüzümüzü güldürecek" ifadelerini kullandı.