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Spor

Avrupa Şampiyonu oldu! Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kg. finalinde Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı Caitlin Fryers'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Avrupa Şampiyonu oldu! Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksör. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek siklette gümüş madalya kazanmıştır.

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