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Spor

Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, coşkuyla karşılandı

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, coşkuyla karşılandı
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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan sporcuya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çamoğlu, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Başarılarının devamının geleceğini vurgulayan Çamoğlu, "Allah'a şükürler olsun ki bana nasip oldu. Allah'ın izniyle bu güzel bir başlangıçtı. Daha iyi, daha güzel başarılar alacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda da başarı gelecek. Karşılama çok güzeldi, çok mutlu oldum ve bir kez daha gurur duydum." diye konuştu.

  • Furkan Ubeyde Çamoğlu
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