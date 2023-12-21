Avrupa Süper Ligi'ne İspanya'dan ilk tepkiler

Avrupa Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ile Real Madrid ve Barcelona kulüpleri açıklama yaptı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, karara yönelik yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ancak tarihi öneme sahip iki sonuç üzerinde düşünebilirim. Öncelikle Avrupa kulüp futbolu artık tekel olmayacak. İkincisi bugünden itibaren kulüplerin kaderi kendi ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin, sporu modernleştirecek ve dünyanın her yerindeki taraftarların ilgisini çekecek Avrupa müsabakaları yaratma ve tanıtma hakkı olduğunu fikrinin kabul gördüğünü vurgulayan Perez, şunları kaydetti:



"Bugün, özgür bir Avrupa, futbol ve taraftarları için yeni bir zafer oldu. Yapıcı diyalog temelinde, tehdit olmadan, hiçbir şeye ve kimseye karşı hareket etmeden, futbolu yenilik ve modernleştirme hedefiyle çalışmamıza olanak sağlayacak yeni bir dönemin başında olduğumuzu söyleyeyim. Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elinde. Bugün bir dönüm noktasıdır. Futbol ve genel olarak spor tarihi açısından harika bir gün."





BARCELONA KULÜBÜ



İspanyol kulübü Barcelona da kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Barcelona, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Süper Lig projesini değerlendiren kararından duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olan Barcelona, bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı çıkarak Avrupa'da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

LALİGA



Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararla ilgili İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, Süper Lig projesine mutlaka izin verilmesi gerektiği belirtilmediği kaydedilen paylaşımda, "LaLiga, Avrupa Komisyonundan Avrupa futbolunun istikrarını ve geleceğini korumaya yönelik yasal önlemler talep ediyor. Bugün Süper Lig'in bencil ve elitizmi savunan bir model olduğunu her zamankinden daha fazla hatırlıyoruz. Avrupa futbolu zaten konuştu. Israr etme." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN AVRUPA SÜPER LİGİ KARARI



Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

