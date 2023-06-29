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Spor

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, Fransa'da

Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, Fransa'da
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Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda müsabakalar yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montargis kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın toplam 14 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı da verecek organizasyonda ter dökecek milli sporcular şunlar:

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Lütfiye Özdağ (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo).

  • Avrupa Para Tekvando Şampiyonası
  • tekvando
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