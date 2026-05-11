İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3794
  • EURO
    53,4784
  • ALTIN
    6879.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Berkay Erer'den altın madalya
Spor

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Berkay Erer'den altın madalya

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer, Volodymyr Bystrov'u finalde 2-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Berkay Erer'den altın madalya
ABONE OL

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer, altın madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Berkay Erer, erkekler 68 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan 20 yaşındaki Berkay Erer, ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0 yenen Berkay, son 16 turunda İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi.

Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta mağlup eden milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Barettaile mücadele etti. Rakibini 2-0 ile geride bırakan Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov'a rakibi oldu. Bystrov'u 2-0 yenen Berkay, kürsünün en üst basamağında yer aldı. Genç sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine raunt vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Öte yandan erkekler +87 kiloda ilk turda Litvanyalı rakibini mağlup eden Emre Kutalmış, son 16'da Karadağlı Dejan Georgiesvski'ye yenilerek turnuvaya veda etti.

BERKAY'IN İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Berkay Erer, 20 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan genç sporcu, büyükler seviyesindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Almanya'da alarak önemli başarıya imza attı.

  • berkay erer
  • avrupa tekvando şampiyonası
  • altın madalya

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.