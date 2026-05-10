İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa umudunu son haftaya taşıdı! Göztepe'nin rakibi Samsunspor
Spor

Avrupa umudunu son haftaya taşıdı! Göztepe'nin rakibi Samsunspor

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım da Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edecek. Bu senaryoda Göztepe, Gaziantep FK galibiyetiyle önemli bir avantaj yakalarken, son haftada Samsunspor'u mağlup etmesi durumunda ligi beşinci sırada tamamlayacak.

IHA10 Mayıs 2026 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Avrupa umudunu son haftaya taşıdı! Göztepe'nin rakibi Samsunspor
ABONE OL

Göztepe, Avrupa hedefiyle başladığı sezonda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla puanını 55'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir'in de kazandığı haftada beşinci sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarına katılım yolunda avantajını sürdüren Göztepe, ligin son haftasında Samsunspor'u mağlup etmesi halinde, Başakşehir'in sonucuna bakmaksızın sezonu beşinci sırada tamamlayacak.

İzmir ekibinin Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı ise Trabzonspor'un Türkiye Kupası performansına bağlı olacak.

Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin finale yükselmesi halinde rakibi Konyaspor olacak. Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda ise Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edecek. Bu nedenle Göztepe, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atmış olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.