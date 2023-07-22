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Spor

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Romanya'da devam eden Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye-Azerbaycan dostluğu yaşandı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye-Azerbaycan dostluğu
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Romanya'nın Ploieşti şehrindeki organizasyonda 50 kiloda milli sporcu Ahmet Yasir Yılmaz, Azerbaycanlı boksör Subhan Babayev'le karşılaştı.

Maçı kazanan Babayev, sevincini yaşamadan hemen Ahmet Yasir'e sarıldı. Babayev, Ahmet Yasir'i giydiği formadaki Türk bayrağını öptü. Bunun üzerine Ahmet Yasir de rakibinin üzerinden Azerbaycan bayrağını öperek karşılık verdi. İki boksörün bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

Aynı dostluk hareketi 60 kilo müsabakasında da yaşandı. Milli sporcu Baran Dinç, Azerbaycanlı Mirhasan İbrahim'i yendikten sonra rakibine sarılarak Azerbaycan bayrağını öptü. İkili birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdi.

Türkiye Boks Federasyonu da bu iki görüntüyü "İki Devlet, Tek Millet" mesajıyla sosyal hesaplarından paylaştı.

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