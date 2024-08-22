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Spor

Avrupa yolunda son adımlar! Temsilcilerimiz sahneye çıkıyor

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmak için Lugano ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi biletini almak için rakipleriyle mücadele edecek.

AKŞAM22 Ağustos 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Avrupa yolunda son adımlar! Temsilcilerimiz sahneye çıkıyor
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Yeni sezonda Avrupa arenasında mücadele etmek isteyen temsilcilerimiz, bugün bu hedef doğrultusunda ter dökecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor ise Konferans Ligi bileti alabilmek için yine İsviçre takımı olan St. Gallen'le kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.

RAMS Başakşehir ise İrlanda'da avantaj için sahaya çıkacak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak. Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara düdük çalacak. Bu karşılaşmanın rövanş mücadelesi 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor ise ikinci karşılaşmayı 29 Ağustos Perşembe günü oynacak. Temsilcilerimiz, bu akşam galip gelerek avantajı almak istiyor.

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