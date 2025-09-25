İSTANBUL 25°C / 19°C
  • Avrupa'da acı tablo! Temsilcilerimiz dibe vurdu
Spor

Avrupa'da acı tablo! Temsilcilerimiz dibe vurdu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlaması sonrası temsilcilerimizin performansı hayal kırıklığına neden oldu. Türk takımları bu sezon Avrupa'da çıktığı 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi.

25 Eylül 2025 Perşembe 08:13
Avrupa'da acı tablo! Temsilcilerimiz dibe vurdu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.

AVRUPA'DA ACI TABLO!

Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Galatasaray: 1 Mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

İşte o sonuçlar:

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

