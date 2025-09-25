Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.

AVRUPA'DA ACI TABLO!

Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Galatasaray: 1 Mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

İşte o sonuçlar:

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe