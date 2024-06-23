EURO 2024 F Grubu'nun 2'nci haftasında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Vincenzo Montella'nın 'yorgun' olduğunu belirttiği Arda Güler'i yedek kulübesinde bekletmesi ve 70'inci dakikada oyuna dahil etmesi dış basında geniş yer buldu.

"ANLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

İspanyol basınında Arda Güler'in maça ilk 11'de çıkmamasına yönelik vurgular dikkat çekti. İspanya'nın As gazetesindeki köşesindeki Alfredo Relano şunları yazdı: "Arda Güler, oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi. Orta alanda ve ceza sahasına yakın bölgede topu anlamlı bir şekilde dolaştırdı ve işler onun etrafında gelişti. Bu durum, neden maça ilk 11'de başlamadığını anlamayı zorlaştırıyor. Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum."

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI"

İngiliz The Sun'daki yazıda, Arda Güler'in oyuna girdikten sonra iyi işler yaptığı belirtildi. The Sun'da şu ifadeler kullanıldı: 'Genç futbolcu Arda Güler, Portekiz karşısında Türk taraftarların sahada görmek istediği oyuncuydu ve oyuna girdiği andan itibaren de hayal kırıklığına uğratmadı. Arda oyuna girdikten sonra, üçüncü bölgede topu ileri taşıyan pas denemelerinde beşte beşle, yüzde yüz isabetle oynadı. Tüm maç boyunca hiçbir oyuncu üçüncü bölgede bu kadar çok pas yapmadı.'

"KADRO SEÇİMİNDE ŞAŞIRTTI"

İtalyan Calciomercato'da Kenan Yıldız ve Arda Güler'in ilk 11'de olmamalarının şaşırtıcı olduğu yorumu yapıldı. Calciomercato'da İtalyan teknik adamın tercihleriyle ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Montella, hem Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı, hem de hafif bir kas yorgunluğu yüzünden Gürcistan'a karşı attığı müthiş golden sonra fenomen Arda Güler'i ilk 11'e almayarak kadro seçiminde şaşırttı."

"İLK 11'DE YER ALMADI"

Arjantin'de de genç futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması sorgulandı. Arjantin basınından BolaVip'te 'Arda Güler neden Türkiye-Portekiz maçında ikinci yarıda oyuna girdi?' başlığıyla yayınlanan haberde şu değerlendirmelere yer verildi: "Dortmund Stadı'nda Türkiye'nin Portekiz'e yenildiği karşılaşmada Arda Güler, Vincenzo Montella'nın ilk 11'inde yer almadı. Real Madridli futbolcu, ilk hafta Gürcistan karşısında ilk 11'de forma giymiş, hatta gol bile atmıştı. Ancak bu kez ikinci yarı oyuna alındı."