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Spor

Avrupa'da bile onun gibisi yok! Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri farkı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri attığı goller sarı lacivertli ekibe hayat vermeye devam ediyor. Dün akşam oynanan Hatayspor maçında da takımın 2 golü atan yıldız oyuncu bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Avrupa'da bile onun gibisi yok! Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri farkı
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Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırmayı başardı.

Başakşehir maçında duble yapan En-Nesyri, Eyüpspor'u da boş geçmezken Hatayspor karşısında da 2 kez sevinç yaşadı ve bu seride 5 gol atmayı başardı.

LEGANES'TEN SONRA İLK

27 yaşındaki futbolcu en son İspanya'da Leganes forması giydiği dönemde üst üste 3 maçta gol atarken Kasım 2019'dan sonra ilk kez aynı performansı sergiledi.

EN FAZLA KAFA GOLÜ ATAN FUTBOLCU

En-Nesyri bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken bu gollerin yüzde 63'lük kısmını ise kafa ile filelerle buluşturdu. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu 7 kez fileleri havalandıran En-Nesyri.

PIATEK İLE ZİRVEDE

En-Nesyri ayrıca, Başakşehir forması giyen Piatek ile birlikte 5'er kafa golüyle Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

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