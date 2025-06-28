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Spor

Avrupa'da dev final: İspanya ile Belçika bir kez daha karşı karşıya

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde son şampiyon Belçika, ünvanını korumak için İspanya karşısına çıkacak. Turnuvada daha önce 4 kez zafere ulaşan İspanya ise 5. şampiyonluğu hedefliyor.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Avrupa'da dev final: İspanya ile Belçika bir kez daha karşı karşıya
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın İspanya ile Belçika karşılaşacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Fransa ile İtalya arasındaki üçüncülük müsabakası ise yarın saat 17.30'da oynanacak.

İSPANYA 5'İNCİ, BELÇİKA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya 5'inci, Belçika ise ikinci zaferi için mücadele edecek.

Son 5 turnuvada 4. kez finale yükselen İspanya, daha önce 1993, 2013, 2017 ve 2019'da mutlu sona ulaştı.

Turnuvanın son şampiyonu Belçika ise İspanya karşısında ünvanını korumaya çalışacak.

İSPANYA İLE BELÇİKA BİR KEZ DAHA FİNALDE RAKİP OLDU

Avrupa Şampiyonası, üst üste ikinci kez İspanya-Belçika finaline sahne olacak.

Belçika, 2023'teki finalde İspanya'yı 64-58 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İKİ ÜLKE RESMİ MAÇLARDA 10 KEZ KARŞILAŞTI

İspanya ile Belçika, daha önce resmi maçlarda 10 kez karşı karşıya geldi.

İki ülke arasındaki son 3 müsabakada kazanan taraf Belçika oldu.

Taraflar arasında oynanan önceki 7 karşılaşmayı ise İspanya kazandı.

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