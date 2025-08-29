İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,152
  • EURO
    48,0078
  • ALTIN
    4510
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'da Edin Dzeko'nun gecesi! 11 dakikada olanlar oldu
Spor

Avrupa'da Edin Dzeko'nun gecesi! 11 dakikada olanlar oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fiorentina, sahasında Polessya'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla adını lig aşamasına yazdıran İtalyan ekibinde Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, geceye damga vurdu.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Avrupa'da Edin Dzeko'nun gecesi! 11 dakikada olanlar oldu
ABONE OL

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Polessya'yı 3-2 mağlup ederek lig etabına kaldı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fiorentina, rövanş maçının henüz 14. dakikasında 2 farklı geriye düştü.

78. dakikada Dodo, ve 86. dakikada Ranieri'nin golleriyle beraberliği yakalayan Fiorentina'da son sözü Edin Dzeko söyledi. 39 yaşındaki deneyimli santrfor, 89. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. 11 dakikada 3 gol atan Fiorentina, Konferans Ligi biletini iki maç toplamında 6-2'lik skorla aldı.

İlerleyen yaşına rağmen performansıyla takımın en iyilerinden olan Dzeko, ilk golde de kendisiyle özdeşleşen bağlantı oyunuyla golü hazırlayan isimdi.

90 dakika sahada kalan Dzeko, 1.04'lük gol beklentisi ve 2 kilit pasla bu alanlarda takımın en iyisiydi. Ayrıca 10 hava topunda 7 kez başarılı müdahalede bulunan Dzeko, bu alanda da zirveyi vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.