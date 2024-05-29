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  • Avrupa'da en çok şampiyon olanlar belli oldu! Galatasaray ilk 10'a girmeyi başardı
Spor

Avrupa'da en çok şampiyon olanlar belli oldu! Galatasaray ilk 10'a girmeyi başardı

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında 10. sıraya yerleşmeyi başardı. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Avrupa'da en çok şampiyon olanlar belli oldu! Galatasaray ilk 10'a girmeyi başardı
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Galatasaray, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

BENFİCA, 38 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.

Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

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