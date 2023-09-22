Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı başladı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Temsilcimiz, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa'nın 1 numaralı arenasına moralli başlamanın hesaplarını yapıyordu. Aslan, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

'TARAFTARIYLA DÖNDÜ'



Sarı-Kırmızılılar'ın, Avrupa'daki ilk sınavı dış basına da yansıdı. İngilizler'in önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Kopenhag kalecisi Grabara'nın yaptıkları üzerinden bir haber derledi. Buna göre Cim Bom'un muhteşem taraftarıyla geri dönmeyi başardığı belirtildi.

LARSSON: DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM!



Danimarka'nın en çok okunan sitelerinden biri olan Bold.dk'da ise Kopenhaglı Jordan Larsson'un yorumlarına yer verildi. Başarılı oyuncu, takım arkadaşı Grabara'nın aksine olumlu ifadeler kullandı. 26 yaşındaki forvet, daha önce böyle bir ortam görmediğini söylerken, "Harikaydı. Daha önce hiç bu kadar yüksek düzeyde bir ses deneyimi yaşamamıştım, bu yüzden orada durup Şampiyonlar Ligi marşını duymak çok güçlüydü" dedi.

ALMANLAR'DAN SAVUNMA ELEŞTİRİSİ



Alman Kicker ise Aslan'ın savunmasını eleştirirken, "Galatasaray savunması uyuyor. Sacha Boey'in golüyle Rams Park'taki gürültü seviyesi yükseldi ve iki dakika sonra da beraberlik golü geldi. Tete yaptığı vuruşta stadyumu sarstı" yorumunu yaptı. Bild Gazetesi ise, "Kâbus önlendi. Eski Leverkusenli Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Galatasaray 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmayı başardı" dedi.