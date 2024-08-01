RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 6-1 kazandığı maçın rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımıyla karşılaştı. San Marino Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 4-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 90+1. dakikalarda Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ RAKİBİ

İlk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdıran takım oldu. Başakşehir'in 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN'LA 2. GALİBİYET

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını verdi. İstanbul ekibi deneyimli teknik adamla iki maçı da kazandı.

AVRUPA'DA 52. MAÇ

Başakşehir, Avrupa kupalarında 52. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)