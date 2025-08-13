UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesinde Feyenoord'u toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, dış başında gündem oldu.

"FENERBAHÇE'YE DİRENEMEDİLER"

İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)

"FEYENOORD'UN HAYALLERİNİ BİTİRDİ"

Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)

"MOURINHO'NUN TAKIMI GERİ DÖNDÜ"

Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)

"FENER, FEYENOORD'A KAPIYI GÖSTERDİ"

Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)

"FENERBAHÇE 'DEVAM' DEDİ"

Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)

"MOURINHO'LU FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ"

Mourinho'lu Fenerbahçe geri döndü ve play-off'lara uzandı. Türkler 1-0 geri düşse de maçtan 5-2'lik farka ayrılmayı bildi. (Marca)

"FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKEN TÜRK EKİBİ"

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı. (A Bola)