İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7376
  • EURO
    47,6846
  • ALTIN
    4397.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'da gündem Fenerbahçe! ''Feyenoord'a kapıyı gösterdi''
Spor

Avrupa'da gündem Fenerbahçe! ''Feyenoord'a kapıyı gösterdi''

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek turnuvada yolunda devam eden taraf oldu. Hollanda ekibine karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı lacivertli ekip Avrupa'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Avrupa'da gündem Fenerbahçe! ''Feyenoord'a kapıyı gösterdi''
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesinde Feyenoord'u toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, dış başında gündem oldu.

"FENERBAHÇE'YE DİRENEMEDİLER"

İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)

"FEYENOORD'UN HAYALLERİNİ BİTİRDİ"

Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)

"MOURINHO'NUN TAKIMI GERİ DÖNDÜ"

Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)

"FENER, FEYENOORD'A KAPIYI GÖSTERDİ"

Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)

"FENERBAHÇE 'DEVAM' DEDİ"

Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)

"MOURINHO'LU FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ"

Mourinho'lu Fenerbahçe geri döndü ve play-off'lara uzandı. Türkler 1-0 geri düşse de maçtan 5-2'lik farka ayrılmayı bildi. (Marca)

"FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKEN TÜRK EKİBİ"

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı. (A Bola)

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.