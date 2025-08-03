Son yıllarda özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı yüksek maliyetli transferler Avrupa'da da gündem konusu oldu. Alman transfermarktde, G.Saray'ın 4 yıl için her şey dahil 200 milyon euro harcayacağı Osimhen üstünden Türk futbolundaki harcamaları analiz etti. Borsaya dikkat çekilen ve başlığı "Türkiye'de satın alma çılgınlığı nasıl başladı" olan analizde, "Süper Lig'deki büyük kulüpler rekor bonservisler ve maaşlarla heyecan yarattı. G.Saray, Sane'ye 9 net maaş, Osimhen için 75 milyon euro bonservis, F.Bahçe; 1 yıl için Duran'a 21, Beşiktaş ise Orkun Kökçü'ye 30 milyon euro ödeyecek. Dağ gibi borç olduğu söylenirken bu nasıl oluyor? Borsaya kayıtlı kulüpler; borçları azaltmak ve nakit enjekte etmek için sermayelerini artırıyorlar. Bu yatırımcıya yeni hisse sunmak anlamına geliyor. Para toplanmasına olanak sağlanıyor. Kulüpler çeşitli inşaat-arsa projelerinden gelir sağlıyor. Mağaza, stat gelirleri ve sponsorluklarla kaynak oluşturuyorlar" ifadeleri yer aldı.