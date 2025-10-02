İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

Avrupa'da gündem Victor Osimhen! ''Galatasaray'ı zafere taşıdı''

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen, Avrupa'da gündem oldu. İşte detaylar...

2 Ekim 2025 Perşembe 09:01
Avrupa'da gündem Victor Osimhen! ''Galatasaray'ı zafere taşıdı''
İtalyan basını, Liverpool maçında attığı golle tarihe geçen Osimhen'in performansını değerlendirerek "Osimhen için altın gece" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Devler Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı oldu.

Liverpool'u müthiş bir oyunla mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü Victor Osimhen kaydetti. Sakatlıktan dönerek dev maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki forvet, 16. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek ön plana çıktı. İtalyan basını, süper starın Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu olmasına vurgu yaparak "Osimhen için altın gece" başlığını attı. The Guardian ise "Victor Osimhen, Liverpool için cehennem gibi bir gecede attığı golle Galatasaray'ı zafere taşıdı" ifadelerini kullandı. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın maça iyi hazırlandığı vurgulandı. Sakatlıktan golle dönerek parlayan Osimhen, taraftarlardan da büyük destek gördü. Tribünler, Nijeryalı'nın gol kaçırdığı pozisyonların ardından bile "Victor Osimhen" tezahüratları yaptı. 24 Horas, "Türkiye Ligi'ni domine eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Osimhen'in penaltısıyla şaşkına çevirdi. Osimhen, gecenin kahramanlarından biriydi. Yıldız oyuncu, attığı golle takımına büyük bir zafer getirdi" yorumunu yaptı.

