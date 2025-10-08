İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Avrupa'da ilk 5'te! Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz performans

FIFPro'nun yayınladığı 'Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi' raporunda, 2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular listesi açıklandı. Listede Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 5. sırada yer aldı. İşte detaylar...

8 Ekim 2025 Çarşamba 09:29
Avrupa'da ilk 5'te! Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz performans
FIFPro'nun yayınladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda, 2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular listesi açıklandı.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu listede ilk 5'e girmeyi başardı.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve 1 hazırlık maçı olmak üzere 59 kez sahaya çıktı. Milli Takım'da da 10 maça çıkan Kerem, toplamda 69 karşılaşmada görev aldı.

Listenin ilk sırasında Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric yer aldı. Hırvat futbolcu, kulübüyle 66 ve Milli Takımı'yla 10 olmak üzere toplam 76 maça çıkarak zirvede yer aldı. Onu, takım arkadaşı Valverde, PSG'den Ruiz, Inter'den Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu izledi.

Joshua Kimmich, Pedri, Neves ve Doue de Kerem ile aynı sayıda maç oynayan isimler arasında yer aldı. Türk futbolcu, bu sezona da yüksek tempoyla girerek Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım'da ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

KADRO İSTATİSTİĞİNDE ARDA GÜLER ZİRVEDE

Raporda ayrıca oyuncuların takımlarında maç kadrosuna alınma istatistikleri de değerlendirildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 80 maçla bu kategoride zirvede yer aldı. Tottenham'dan Archie Gray ile birinciliği paylaşan Arda'yı, Modric, PSG'den Neves ve Inter'den Bastoni takip etti.

