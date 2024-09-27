İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1829
  • EURO
    38,1228
  • ALTIN
    2930.45
  • BIST100
    9812.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'da işler karıştı! Beşiktaş Hollanda'da resmen dağıldı
Spor

Avrupa'da işler karıştı! Beşiktaş Hollanda'da resmen dağıldı

Avrupa Ligi'nde ilk maçına Ajax karşısında çıkan Beşiktaş 4-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Neye uğradığını şaşıran siyah beyazlı ekip maçı isabetli şut atamadan tamamladı. İşte detaylar...

Akşam27 Eylül 2024 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Avrupa'da işler karıştı! Beşiktaş Hollanda'da resmen dağıldı
ABONE OL

Süper Kupa ve ligin ilk 3 haftasında oynadığı ideal ilk 11'iyle yakaladığı formunu, Joao Mario'nun kadroya monte edilme çabalarıyla Trabzon'da yitirmeye başlayan Kartal; Hollanda'da da farklı bir 11'le sahaya çıktı. Giovanni van Bronckhorst maça, ligde henüz ilk 11 görmeyen Onana ve Mustafa ikilisiyle başladı.

"Taktik repertuarım geniş" diyen Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında bir maçta ilk kez topu rakibe vermeyi tercih etti. Rafa'yla bulduğu hızlı hücumları sonlandıramayan Beşiktaş, savunmada da bocalayınca 31'de Fitz-Jim, 51'de Godts , 55'te Taylor ile cezaları kestiler: 3-0. İnanç bir kez kaybedilince, maç da kolay kazanılmıyor. İkisi peş peşe gelen gollerin ardından 90 dakikayı bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş ile iştahından ödün vermeyen Ajax'ı izledik. 73'te Godts, son sözü söyleyip skoru belirledi: 4-0.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.