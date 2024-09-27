Süper Kupa ve ligin ilk 3 haftasında oynadığı ideal ilk 11'iyle yakaladığı formunu, Joao Mario'nun kadroya monte edilme çabalarıyla Trabzon'da yitirmeye başlayan Kartal; Hollanda'da da farklı bir 11'le sahaya çıktı. Giovanni van Bronckhorst maça, ligde henüz ilk 11 görmeyen Onana ve Mustafa ikilisiyle başladı.

"Taktik repertuarım geniş" diyen Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında bir maçta ilk kez topu rakibe vermeyi tercih etti. Rafa'yla bulduğu hızlı hücumları sonlandıramayan Beşiktaş, savunmada da bocalayınca 31'de Fitz-Jim, 51'de Godts , 55'te Taylor ile cezaları kestiler: 3-0. İnanç bir kez kaybedilince, maç da kolay kazanılmıyor. İkisi peş peşe gelen gollerin ardından 90 dakikayı bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş ile iştahından ödün vermeyen Ajax'ı izledik. 73'te Godts, son sözü söyleyip skoru belirledi: 4-0.