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  • Avrupa'da Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Gol sevinci bile viral oldu
Spor

Avrupa'da Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Gol sevinci bile viral oldu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, attığı goller kadar gol sevinciyle de Avrupa'da gündem oldu. İsviçre ekibi Servette'nin futbolcusu Dereck Kutesa, başarılı futbolcunun sevincini yaptı ve Kerem'i sosyal medyadan etiketledi.

1 Ekim 2024 Salı 10:28 - Güncelleme:
Avrupa'da Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Gol sevinci bile viral oldu
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Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz macerası rüya gibi başladı.

Benfica ile çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlerden düşmüyor.

Öte yandan milli futbolcu attığı goller kadar gol sevinçleriyle de gündemde.

İsviçre ekiplerinden Servette forması giyen Dereck Kutesa, Lausanne maçında attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı Harry Potter sevinci yaptı.

Dereck Kutesa maç sonrasında Harry Potter sevincine açıklık getirdi.

26 yaşındaki İsviçreli futbolcu, Harry Potter'ı çok sevdiğini söyledi ve Kerem Aktürkoğlu'nu kastederek "Yurt dışında bir oyuncunun yaptığını gördüm, çok sevdim. Ben de yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Servette kulübü de Kerem Aktürkoğlu'nu etiketleyerek Dereck Kutesa'nın yaptığı bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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