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Spor

Avrupa'da kura zamanı! Rakiplerimiz belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak. İşte detaylar...

AKŞAM21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Avrupa'da kura zamanı! Rakiplerimiz belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli olacak. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak F.Bahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Benfica, C.Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak. Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek F.Bahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.

Başakşehir'in mücadele edeceği Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak. İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.

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