Avrupa'da ligler ne zaman başlayacak? İşte ülke ülke son durumlar!

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:20 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 00:20

Futbola en erken başlayabilecek ülke, Almanya olark göze çarpıyor. İtalya'da ise oylama sonrasında sezonun tamamlanmasına karar verilmişti. İspanya'da da futbola dönüşün hesapları devam ediyor.

İNGİLTERE PREMIER LİG

İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa yapılan toplantıda, maçların 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği ifade edilmişti. Ancak, planlamalar bu aşamada değişmeye devam etti. Hükümet, salgını yakından takip ediyor. The Times'ın son haberine göre yapılan planlamada 8 Haziran’da başlangıç, 29 Temmuz’da da bitiş ifade edildi.

ALMANYA BUNDESLIGA

Almanya, futbola 9 Mayıs'ta başlamayı planlıyor. DFL Başkanı Christian Seifert, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ve 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) yeniden başlaması konusunda yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirtti. Liglerin başlamasına ilişkin son günlerde birçok açıklama yapıldığına işaret eden Seifert, "Bizim için önemli olan sadece, siyasi sorumluların ne karar vereceği. Bundan dolayı Bundesliga'nın başlama tarihini belirlemek bize bağlı değil." diye konuştu. Liglerin başlaması için bir tarih tespit edilmesi durumunda kulüplerin buna hazır olacağını vurgulayan Seifert, "Eyalet başbakanları ve Alman hükümeti, bu tarihin 9 Mayıs olduğuna karar verirse o vakit 9 Mayıs'ta hazır oluruz. Bir gün sonrası için karar verirlerse o gün için hazır oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYA LA LIGA

İtalya ile beraber salgının en çok vurduğu ülkelerden biri olan İspanya'da da dönüş planları yapılmaya devam ediyor. Federasyon başkanı Javier Tebas ise daha önce konu ile ilgili en iyi ihtimal olarak 28 Mayıs'ı işaret etmişti.

İTALYA SERIE A

Salgınla en uzun süredir mücadele eden İtalya'da liglerin devam edilmesi konusunda oy birliği ile karar kılınmıştı. Yetkililer, İtalya'da liglerin dönüşü olarak önümüzdeki Eylül ayını işaret ediyorlar.

FRANSA LIGUE 1

Fransa da, liglerin devamı konusunda yol haritasını hazırladı ve önlemlerini arttırdı. Buna göre, Fransa'da liglerin 12 Haziran'da başlaması ve 25 Temmuz'da da bitirilmesi bekleniyor. 10 Mart'ta duran Ligue 1'in bitimine ise 10 hafta kalmıştı.

HOLLANDA VE BELÇİKA

İki komşu ülkede ise durumlar daha farklı. Hollanda'da Eylül'e kadar tüm etkinlikler yasak. Lig için ise iptal kararı gelmişti ancak bu duruma itirazlar da yüksek oldu. Alınan karara göre, UEFA'nın da onay vermesi halinde, Eredivisie lideri Ajax gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ise ön eleme turunda mücadele edecek. Federasyonun kararına tepki veren kulüplerden biri, ligde Ajax'la aynı puanda olan ancak genel averajla ikinci sırada bulunan AZ Alkmaar oldu. Ajax'a karşı ligdeki iki maçını da kazanan ve ikili averajda da üstün olan AZ Alkmaar, federasyonun kararına karşı çıktı.

Belçika'da ise yetkililer, sezonun olduğu haliyle tescili için görüş birliği sağlamıştı ancak UEFA Başkanı Ceferin'in 'Belçika kulüpleri gelecek sene Avrupa'da olmayabilir' açıklaması sebebiyle karar askıya alınmıştı.

(ntvspor)