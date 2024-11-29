Avrupa Ligi'nde haftayı Fenerbahçe galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde 1 puan daha aldı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü. İşte detaylar...

21 UKRAYNA: 23,400

20 SIRBİSTAN: 24,675

19 HIRVATİSTAN: 26,275

18 POLONYA: 30,750

17 İSRAİL: 31.125

16 DANİMARKA 31.575

15 İSVİÇRE: 31.775

14 İSKOÇYA: 31.900

13 YUNANİSTAN: 32.500

12 NORVEÇ: 33.250

11 AVUSTURYA: 33.675

10 TÜRKİYE: 40.100

9 ÇEKYA: 41.850

8 BELÇİKA: 49.800

7 PORTEKİZ:56.491

6 HOLLANDA: 59.233

5 FRANSA: 63.807

4 ALMANYA: 77.285

3 İSPANYA: 79.561

2 İTALYA: 85.481

1 İNGİLTERE: 97.035