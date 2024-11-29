Avrupa Ligi'nde haftayı Fenerbahçe galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde 1 puan daha aldı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü. İşte detaylar...
21 UKRAYNA: 23,400
20 SIRBİSTAN: 24,675
19 HIRVATİSTAN: 26,275
18 POLONYA: 30,750
17 İSRAİL: 31.125
16 DANİMARKA 31.575
15 İSVİÇRE: 31.775
14 İSKOÇYA: 31.900
13 YUNANİSTAN: 32.500
12 NORVEÇ: 33.250
11 AVUSTURYA: 33.675
10 TÜRKİYE: 40.100
9 ÇEKYA: 41.850
8 BELÇİKA: 49.800
7 PORTEKİZ:56.491
6 HOLLANDA: 59.233
5 FRANSA: 63.807
4 ALMANYA: 77.285
3 İSPANYA: 79.561
2 İTALYA: 85.481
1 İNGİLTERE: 97.035