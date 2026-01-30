İSTANBUL 13°C / 7°C
Avrupa'da maçlar tamamlandı! Türkiye UEFA ülke puanında 9. sırada yer aldı

Avrupa Ligi lig aşamasının son haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk 24'e kalmayı başardı. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde play-off bileti aldı. Avrupa'da son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında ise Türkiye, 9. sıradaki yerini korudu.

30 Ocak 2026 Cuma 07:57
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yoluna devam ettiği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1-İngiltere - 110.631

2-İtalya - 96.303

3-İspanya - 90.019

4-Almanya - 87.154

5-Fransa - 78.429

6-Portekiz - 68.467

7-Hollanda - 66.596

8-Belçika - 60.350

9-TÜRKİYE - 49.525

10-Çekya - 47.175

