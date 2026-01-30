UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yoluna devam ettiği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1-İngiltere - 110.631
2-İtalya - 96.303
3-İspanya - 90.019
4-Almanya - 87.154
5-Fransa - 78.429
6-Portekiz - 68.467
7-Hollanda - 66.596
8-Belçika - 60.350
9-TÜRKİYE - 49.525
10-Çekya - 47.175