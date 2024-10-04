Ülke puanı sıralamasında Türkiye, Çekya, Norveç, Avusturya, Belçika gibi takımlarla rekabet ediyor. Geçtiğimiz sezon 3 basamak birden yükselen Türkiye'nin bu sezonda temsilcilerimizin alacağı galibiyetlerle daha üst basamaklarda yer alma ihtimali bulunuyor. Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin olurken İtalya, İspanya, Almanya gibi takımlarla olan fark giderek açılıyor. Çekya geçtiğimiz sezona göre 1 basamak yukarı tırmanırken Norveç'te benzer şekilde yakadlığı çıkışla dikkat çekti. Avrupa kupalarında temsilcilerimizin maçları tamamlandı. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Galatasaray, Letonya takımı RFS Rigas ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş ise Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Twente deplasmanından bir puanla döndü.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında 37.300 puanla 10. basamakta yer aldı. Türkiye'nin en yakın takipçisi ise 32.250 puanla Norveç oldu.

Çekya takımları bu sezon topladığı puanla dikkat çekerken 40.450 puanla 9. basamakta yer aldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025 SEZONU

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 21.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- Türkiye 37.300