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Spor

Avrupa'da manşetler Fenerbahçe için atıldı! ''Mourinho için mükemmel bir gece''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrılarak üst tur için kapıyı ardına kadar araladı. Maçın hemen ardından manşetler de art arda atıldı. İşte detaylar...

Akşam14 Şubat 2025 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Avrupa'da manşetler Fenerbahçe için atıldı! ''Mourinho için mükemmel bir gece''
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla rahat geçti ve tur için büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından Avrupa'da bazı manşetler de Fenerbahçe'nin bu galibiyeti için atıldı.

"CEHENNEMİ YAŞADI"

Sudinfo: Anderlecht'in Fenerbahçe yenilgisi bir yana, Sardella savunmada resmen cehennemi yaşadı. Anderlecht, Avrupa Ligi'ndeki kariyerine adeta veda etti.

"ANDERLECHT EZİLDİ"

Walfoot: Maçın temposuna yetişemeyen ancak İstanbul'daki hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında sahasında bir mucize arayacak.

"FENERBAHÇE'DEN İKNA EDİCİ GALİBİYET"

Koha: Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna kalma yolunda büyük bir adım attı. Türk takımı, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0'lık ikna edici bir skorla mağlup etti.

"ANDERLECHTLİLER HUBERT'İN AYRILMASINI İSTİYOR"

Footnews: Anderlecht, Avrupa Ligi play-off'larında Fenerbahçe'ye 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Taraftarlar teknik direktör David Hubert'in Thorgan Hazard ve Kasper Dolberg gibi oyuncuları ilk 11'de oynatmayarak kötü tercihlerde bulunduğuna inanıyorlar.

Hatta bazıları genç teknik direktörün istifa etmesini istiyor.

"MOURİNHO İÇİN MÜKEMMEL BİR GECE"

Eurosport: Jose Mourinho için mükemmel bir geceydi, Fenerbahçe'si Anderlecht'e karşı 3-0'lık bir galibiyete doğru yürüdü. Türk takımı, rahat bir ilk maç sonucunun ardından UEFA Avrupa Ligi son 16'sına kalmaya bir adım daha yaklaştı.

"FENERBAHÇE, ANDERLECHT'İ DEVİRDİ"

Flashscore: Fenerbahçe, Anderlecht'i devirerek Avrupa Ligi play-off eşleşmesinde kesin kontrolü ele geçirdi. Böylece tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

"FENERBAHÇE SON 16'YA BİR ADIM UZAKTA"

Slobodenpecat: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yenerek Avrupa Ligi'nde son 16'ya doğru büyük bir adım attı.

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