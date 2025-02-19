UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta Monaco ile 3-3 berabere kaldı.

İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun haftalar sonra yeniden golle buluşması ve Orkun Kökçü'nün de maçın adamı seçilmesinin ardından Portekiz ve Fransa'da manşetler bu ikili için atıldı.

İşte Kerem ve Orkun için atılan bazı manşetler:

"ORKUN KİNG"

Goalpoint: Elemelerin kahramanı, klasıyla belirleyici golü atan Türk, aynı zamanda Benfica'nın en iyi reytinge sahip oyuncusu oldu. Orkun Kökçü, golün yanı sıra 3 tane şut pası, 7 tane ileri pas atışı yaptı ve girdiği 6 ikili mücadeleden dördünü kazandı.

"BENFİCA'NIN KAHRAMANI"

Record: Orkun Kökçü, Estádio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı ve Monaco ile oynanan maçta beraberliği sağlayan golü atarak, takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmasını sağladı.

"SON GÜLEN ORKUN KÖKÇÜ OLDU"

Observador: Zorlu maçta son gülen Orkun Kökçü oldu ve Benfica tur atladı.

"BENFİCA'NIN ÖNEMLİ BİR DİŞLİSİ"

Zerozero: Orkun Kökçü, Kartallar'ın en istikrarsız döneminde bile orta sahadaki en net görüşlü oyunculardan biriydi. Geliştirilmiş muhakeme yeteneği ve savunmayı daha gelişmiş oyuncularla buluşturma yeteneğiyle eski Feyernoord oyuncusu, Bruno Lage tarafından yağlanan makinenin önemli bir dişlisi.

"ORKUN KÖKÇÜ KURTARDI"

Dn.pt: Orkun Kökçü'nün golü, Kartalları kurtardı ve Benfica'ya turu getirdi. 17 maçtır gol atamayan Kerem Aktürkoğlu da 23. dakikada sahneye çıktı ve golünü kaydetti.

"7 ARALIK'TAN BU YANA SESSİZDİ"

Abola: 7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in pasında Monaco karşısında sonunda golünü attı.

"ORKUN TURU GETİRDİ"

Rtl.fr: Orkun Kökçü, baskı altında olan Benfica'ya beklenmedik bir şekilde turu getirdi.