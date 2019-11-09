2018’in Ocak ayında Ajax’ın başına geçen ve geçtiğimiz sezon Eredivisie Ligi’nde hem şampiyon olan, hem Hollanda Kupası’nı kaldıran, hem de Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan başarılı teknik direktör Eric ten Hag paylaşılamıyor.

BAYERN MÜNİH VE NAPOLİ TEN HAG İÇİN SAVAŞ HALİNDE

49 yaşında olmasına rağmen şimdiden Avrupa futboluna damga vuran başarılı çalıştırıcının adı ciddi bir şekilde Bayern Münih’le anılsa da Hag’ın Napoli tarafından da yoklandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta ligde E.Frankfurt’tan 5 yiyen ve o maçın ardından hemen görevden alınan Kovac’ın yerine düşünülen Eric ten Hag adım adım Bundes Liga’ya yaklaşırken, İtalya’da beklenen patlamayı yapamayan Carlo Ancelotti’nin de koltuğunun sallandığı, Napoli yönetiminin Bayern Münih’ten erken davranıp Hag’a imza attırmayı planladığı ifade edildi.

95 MAÇTA 7 KEZ MAĞLUP OLMUŞ

Ajax’ta müthiş işlere imza attığı gibi gelecek 10 yıla damga vuran bir jenerasyon ortaya çıkaran Erik ten Hag yoluna doludizgin devam ederken, karizmatik teknik adamın ligde liderlik koltuğunda oturduğu, Şampiyonlar Ligi’nde ise gruptan çıkması beklenen en güçlü takım olarak gösterildiği biliniyor. Ajax’ın başında toplamda 95 maça çıkan ten Hag sadece 7 mağlubiyet aldı.