Real Madrid'e Villarreal ile oynadığı maçta sakatlanan Dani Carvajal'den kötü haber geldi.

İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Carvajal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çapraz bağlarımda ciddi bir sakatlık olduğu doğrulandı. Ameliyat olmam gerekiyor ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağım. İyileşmeye başlamak ve bir canavar gibi geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SEZONU KAPATANLAR!

32 yaşındaki futbolcunun bu sakatlığıyla Avrupa futbolunda son dönemde yaşanan uzun süreli sakatlıklar tekrar dikkat çekti.

Manchester City'de Rodri, Barcelona'da Marc Andre ter Stegen, Juventus'ta ise Gleison Bremer uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

Yaşanan bu sakatlıklar sonrası futbolcuların daha önce şikayet ettiği "yoğun maç trafiği" tekrar gündeme geldi.

GREV GÜNDEME GELMİŞTİ

Rodri, sakatlığından önce yaptığı açıklamada, yoğun maç takvimi nedeniyle greve gidebileceklerini söylemişti.

Manchester City'de bu sezon uzun süreli olmasa da sakatlık yaşayan isimlerden biri olan Kevin de Bruyne ise, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." demişti.

Liverpool'da Alisson Becker, konuyla ilgili, "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık." sözlerini sarf etmişti.

Manchester City'de Manuel Akanji ise, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" diye konuşmuştu.

SORUN TAKVİM Mİ?

Avrupa futbolunda zaman zaman teknik direktörler de yoğun maç temposundan şikayet ederken, yaşanan bu uzun süreli ve sık sakatlıkların maç trafiğine bağlı olabileceği gündeme geldi.