Türk futbolunu önümüzdeki sezon Avrupa arenalarında temsil edecek takımlarımızın takvimi ve turnuva rotaları belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek ekiplerimizin kaderi, aynı zamanda Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla netleşecek ihtimallere bağlı. Süper Lig'i zirvede tamamlayan G.Saray, ülkemizi devler sahnesinde temsil edecek. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasındaki ilk mücadelesine 8-9 Eylül tarihlerinde çıkacak. Avrupa serüvenine daha erken başlayacak olan F.Bahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayarak sezonu açacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK MAÇI 23 TEMMUZ'DA

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne gidecek diğer takımlarımızın kaderini ise kupadaki durumlar belirleyecek. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa 20 Ağustos'ta Avrupa Ligi PlayOff, kaybederse 23 Temmuz'ta Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda sahne alacak. Beşiktaş, Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi, kaybederse Konferans Ligi 2. Ön Eleme turuna gidecek. Siyah-Beyazlılar, her iki senaryoda da ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Kartal'ın kaderi doğrudan Bordo-Mavililer'e bağlı.

BAŞAKŞEHİR VE KONYA BEKLEMEDE

Kupada iddialı bir diğer ekip olan Konyaspor, kupayı müzesine götürmesi halinde Avrupa Ligi Play-Off turuna yükselecek ve ilk maçını 20 Ağustos'ta oynayacak. Son olarak B.Şehir ise Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak ve Avrupa defterini 23 Temmuz'da açacak. Yani temsilcilerimizin kaderi 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Trabzon ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrası belli olacak.