Avrupa'da top koşturan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız, dün akşam oynadıkları maçlarda harikalar yarattı...

Benfica forması giyen Aktürkoğlu, takımının sahasında Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçın 12, 16 ve 45+2'nci dakikalarında attığı gollerle ilk devreden hat-trick'ini tamamlayıp galibiyetin mimarı oldu.

Juventus'ta oynayan 19'luk Kenan Yıldız ise Inter derbisinin kaderini belirledi... 62'nci dakikada; takımı 4-2 gerideyken oyuna giren Yıldız; 71 ve 82'de attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi ve tabelayı belirledi.

11 dakikada iki golle derbinin kaderini değiştiren Yıldız, 19 yaş 176 günle Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu; "Kolay değildi ancak mutluyum. Savaştık ve kazandık" diye konuştu.