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Spor

Avrupa'da Türk gecesi! Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'ndan müthiş performans

Avrupa'da göğsümüzü kabartan bir gece yaşadık. Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu maçın ilk yarısında yaptığı hat-trick ile büyük beğeni toplarken diğer bir göz bebeğimiz Kenan Yıldız ise Inter derbisine 62'de girip iki golle skoru 4-4'e getirdi. İşte detaylar...

Akşam28 Ekim 2024 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Avrupa'da Türk gecesi! Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'ndan müthiş performans
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Avrupa'da top koşturan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız, dün akşam oynadıkları maçlarda harikalar yarattı...

Benfica forması giyen Aktürkoğlu, takımının sahasında Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçın 12, 16 ve 45+2'nci dakikalarında attığı gollerle ilk devreden hat-trick'ini tamamlayıp galibiyetin mimarı oldu.

Juventus'ta oynayan 19'luk Kenan Yıldız ise Inter derbisinin kaderini belirledi... 62'nci dakikada; takımı 4-2 gerideyken oyuna giren Yıldız; 71 ve 82'de attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi ve tabelayı belirledi.

11 dakikada iki golle derbinin kaderini değiştiren Yıldız, 19 yaş 176 günle Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu; "Kolay değildi ancak mutluyum. Savaştık ve kazandık" diye konuştu.

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