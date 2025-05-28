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Spor

Avrupa'da Türk rüzgarı! Millilerden hayran bırakan performans

Futbol kariyerlerine Avrupa'da devam eden milli futbolcular sergiledikleri performansla takımlarının performansına önemli katkı sağladı. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve diğerleri ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etti. İşte detaylar...

AKŞAM28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Avrupa'da Türk rüzgarı! Millilerden hayran bırakan performans
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Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdüren milli futbolcular, bu sezon ortaya koydukları performansla takımlarının başarılarına önemli katkı sağladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler, Benfica'da Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu ve Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, bu sezon başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Milli futbolcular, özellikle skor katkısı anlamında takımlarının başarılarında önemli rol oynadı. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalmasında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Serie A'da bu sezon 29 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı. Tüm kulvarlarda 46 kez forma giyen milli futbolcu, 11 gol atıp 8 asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek. Cumartesi günü Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain Devler Ligi kupası için karşı karşıya gelecek.

PERFORMANSLAR

SIRA İSİM TAKIM MAÇ SAYISI GOL ASİST

1 Kerem Benfica 55 18 16

2 Orkun Benfica 51 12 9

3 Hakan Inter 46 11 8

4 Kenan Juventus 48 9 7

5 Arda Real Madrid 42 5 9

6 Can Uzun E.Frankfurt 31 5 3

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