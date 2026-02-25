İSTANBUL 10°C / 2°C
  Avrupa'da Türkiye rüzgarı: 4 temsilcimiz birden çeyrek finalde!
Spor

Avrupa'da Türkiye rüzgarı: 4 temsilcimiz birden çeyrek finalde!

Fenerbahçe, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Organizasyon tarihinde ilk kez bir ülke son 8'de 4 takımla temsil edildi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 01:11
Türkiye, kadın voleybolda tarih yazmaya devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Zeren Spor, çeyrek finale yükseldi. Bununla birlikte CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 4 takımla çeyrek finalde yer aldı.

Birbiriyle eşleşmeyen temsilcilerimiz rakiplerini elerse, İstanbul'daki Dörtlü Final 4 Türk takımıyla oynanacak.

