Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı grafik, Sarı-Kırmızılı oyuncuları Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline getirdi. Bu isimlerin başında kuşkusuz Osimhen geliyor. İngiliz, Fransa ve İspanyol kulüplerinin ilgisi sonrası, yeni sezonda Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu. FourFourTwo'ya göre; İngiltere'nin köklü takımlarından Arsenal, bu transfer için 200 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda...

MADRİD İÇİN KOLAY OLMAYACAK

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre ise; İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un yanına Osimhen'i monte etmeyi planlıyor. Haberin detayında ise şu ifadeler yer alıyor: "Bu transfer operasyonu İspanyol devi için hiç de kolay olmayacak. Real Madrid, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için büyük bir mali çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. Ayrıca Osimhen'i almak isteyen diğer kulüplerle de rekabet edeceği aşikar."

İTALYAN EKİPLERİNİN ELİ BAĞLI

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Newcastle United'ın da Victor Osimhen için devrede olduğu iddia edildi. PSG ve Barcelona da Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan kulüplerinin ise bu transferde eli kolu bağlı... Osimhen'in sözleşmesinde, İtalya'ya transferini engelleyen özel bir tazminat maddesi bulunuyor. Bu maddeye göre, oyuncunun 2 yıl içinde İtalyan ekiplerine satılması durumunda Galatasaray'ın Napoli'ye 70-75 milyon euro civarında yüksek bir tazminat ödemesi gerekiyor.