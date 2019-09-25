Avrupa’da yeni bir lig daha

UEFA’DAN kulüpler için yeni bir organizasyon. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da toplanan UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi’ olarak duyurdu. 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde düzenlenecek yeni turnuvanın perşembe günleri oynanacağı belirtildi. Bu arada UEFA İcra Kurulu, 2021 yılında oynanacak Avrupa Ligi finalinin İspanya’nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Stadı’nda, UEFA Süper Kupa maçının ise Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Windsor Park’ta yapılmasını kararlaştırdı. Ayrıca UEFA’dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021’de Rusya’nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı’nda (Gazprom Arena), 2022’de Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da, 2023’te ise İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacağı belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki finali ise 30 Mayıs 2020’de İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak